Otoyolda hatalı dönüş yapan minibüse otomobil çarptı: 8 yaralı

Düzce'de, TEM yolunda asfalt yenileme işinde çalışan işçilerin taşındığı minibüse, refüjdeki boşluktan karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. TEM yolunda asfalt yenileme çalışmasında görev yapan işçilerin taşındığı Hacı K.’nın yönetimindeki 06 FU 8261 plakalı minibüse, orta refüjde bulunan boşluktan İstanbul istikametinden Ankara istikametine dönüş yapmak istediği sırada Barış B.’nin kullandığı 33 AGE 206 plakalı otomobil çarptı.

İçerisinde 14 işçinin bulunduğu minibüs çarpmanın şiddetiyle devrildi. Kazada sürücüler Barış B. ve Hacı K. ile minibüste bulunan Hüseyin T., Kenan A., Kemal M., Özkan B., Mustafa Ü. ve Samet A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda Düzce ve Sakarya’dan sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA