Oyuncu Orhan Aydın’a saldırı

TKP'nin pazar günü gerçekleşen büyük Kartal mitinginin ardından parti üyesi olan tiyatrocu Orhan Aydın saldırıya uğradı. Aydın saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adaletin olmadığı yerde meydan; çetelere, mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır" diyerek zorbalığa boyun eğmeyeceğini söyledi.

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Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) pazar günü gerçekleşen büyük Kartal mitinginin ardından parti üyesi olan tiyatrocu Orhan Aydın saldırıya uğradı.

Miting sonrası bir cafede otururken saldırıya uğradığı belirtilen Aydın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Adaletin olmadığı yerde meydan; çetelere, mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal’da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar.”

TKP de resmi hesabından bir açıklama yaparak şunları söylendi: “Miting günü Kartal'da üyemiz Orhan Aydın'a bir kafede yapılan kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz!”

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