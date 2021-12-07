Pakistanlı hemşerilerini öldürdükten sonra Edirne’ye bıraktılar

Bayrampaşa'da, bıçaklanarak öldürülen ve cesedi battaniyeye sarılarak Edirne'ye bırakılan Pakistan uyruklu Salman Ali’nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, Pakistanlı 3 kişi hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis istendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da 3 Aralık 2020 tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Pakistan uyruklu Zahir Shad (24) ile İftkhar Ahmad (33) ve yasal yollarla gelen Syed Muhammad İmran Bukhari (41), hemşerileri olan Salman Ali ile birlikte Bayrampaşa, Muratpaşa mahallesindeki evde yemek yiyip, alkol ve uyuşturucu madde aldılar.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, sebebi bilinmeyen bir nedenle şüpheliler arasında tartışma çıktı. Çıkan bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 4 Pakistanlıdan biri olan Salman Ali, bıçaklanarak öldürüldü.

CESET TAŞIDIKLARI ANLAŞILMASIN DİYE…

İddianameye göre Ali, bıçaklandıktan sonra, şüpheliler cep telefonuyla Pakistan'dan bir doktoru görüntülü arayarak konuştu. Doktorun, Ali'nin öldüğünü söylemesi üzerine şüpheliler, Ali'nin cesedini battaniyeye sardıktan sonra çağırdıkları araca yükledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ceset taşıdıkları anlaşılmasın diye de evden taşınıyormuş gibi başkaca eşyaları da bu araca yükledi.

EDİRNE'NİN BİR KÖYÜNÜN YAKINLARINA BIRAKARAK GERİ DÖNDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Salman Ali'nin battaniyeye sarılı cesedinin, şüpheliler tarafından Edirne Uzunköprü, Kiremitçi Salih Köyü yakınlarında boş bir alana bırakıldığı ve şüphelilerin tekrar İstanbul'a döndükleri kaydedildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ, OLAYDAN 14 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

İddianamede yer alan değerlendirmeye göre, Ali'nin öldürüldüğü, olaydan 14 gün sonra yapılan ihbar üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği sokak üzerinde yer alan kamera görüntüleri incelendi.

İddianameye göre incelenen görüntülerde, 4 Aralık'ta saat 05:50 sularında evin bulunduğu sokağa bir aracın girdiği, şüphelilerin bir kısım eşya ve battaniyeye sarılı olan cesedi araca taşıdıkları ve daha sonra aracın söz konusu adresten ayrıldığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Görüntülerden plakası tespit edilen araç üzerinden şüphelilere ulaşıldığının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin kollukta ve savcılıkta verdikleri ifadelerinde ayrı ayrı suçlamaları kabul etmedikleri, araçta Salman Ali'yi battaniyeye sarılı vaziyette götürmedikleri, Ali'nin araca bindiğinde alkollü olduğunu ve öncesinde de uyuşturucu madde aldığını, Edirne'ye vardıklarında araçtan inmek üzere Ali'yi uyandırmak için dürttüklerinde yana devrildiğini ve böylece ölmüş olduğunu anladıklarını söyledikleri belirtildi.

KESİCİ/DELİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜM

İddianamede yer alan ATK (Adli Tıp Kurumu) raporunda ise Salman Ali'nin vücudunda bir adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

CESETTEN KURTULMAK İÇİN UZUNKÖPRÜ'YE GİTTİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede şüphelilerin, Uzunköprü'ye sadece Ali'nin cesedini ortadan kaldırmak için gittiklerinin anlaşıldığı, aracı temin eden ve oradan da şüphelileri Uzunköprü'ye götüren diğer şüpheliler Sezer Balıkçı ile Cuma Özbey'in de, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işledikleri, soruşturma aşamasında verdikleri savunmalarda çok sayıda çelişki olduğu, bu nedenle verdikleri savunmaların, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

3 PAKİSTANLI HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, soruşturma aşamasında tutuklanan şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ile İftkhar Ahmad hakkında, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, tutuksuz şüpheliler Cuma Özbey ile Sezer Balıkçı hakkında ise, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İlginizi Çekebilir Bindikleri tekneden denize atlamaya zorlanan 2 göçmenin cesedine ulaşıldı