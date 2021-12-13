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Paramparça olan araçtan sağ çıktı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada paramparça olan otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Yayınlanma: 11:15 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alev Zeynep Gürel idaresindeki otomobil Samsun’dan Sinop istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip karşı yönden gelen Oğuz Yavuz Ölmez’in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Gürel idaresindeki otomobil parçalara ayrılarak anayol ile yan yol arasında bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.
Kazada yaralanan sürücüsü Alev Zeynep Gürel ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  (İHA)

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