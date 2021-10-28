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Park halindeki öğrenci servisi ateşe verildi 

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki öğrenci servisi , iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Yayınlanma: 09:32 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
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Edinilen bilgiye göre, Olay Kuşalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki minibüs, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Alev alarak yanmaya başlayan minibüs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarma , kullanılmaz hale gelen minibüsün sahibi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Öğrenci servisinin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. İHA

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