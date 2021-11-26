Parke taşlarının altından onlarca kilo uyuşturucu çıktı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda bir evin kümesine ve bahçeye döşenen parke taşlarının 2.5 metre altına gömülmüş şekilde çuvallar dolusu uyuşturucu çıktı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip ve titiz çalışmaları neticesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin hassas burunlu narkotik köpekleriyle detaylı arama yaptığı evde, bahçedeki yeni döşenen parke taşları ekiplerin gözünden kaçmadı.

YERİN ALTINDA ÇUVALLAR DOLUSU UYUŞTURUCU ÇIKTI

Parke taşlarını kaldırarak altını kazan polis ekipleri 2.5 metre derinliğe ulaştığından çuvallarla gömülmüş uyuşturucu maddelerin olduğunu tespit etti. Ardından evdeki her ince ayrıntıyı değerlendiren narkotik ekipleri, müştemilattaki kümesin zemininden şüphelenerek orayı da kazmaya başladı. Yine 2.5 metre derinliğe ulaştıklarında buradan da çuvallar dolusu uyuşturucu çıktı.

EVİ UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

Evde yapılan detaylı aramalar neticesinde, bahçedeki parke taşlarının ve müştemilattaki kümesin 2.5 metre altında gömülü halde 8 adet çuval içerisinde 45 Kilo Esrar Maddesi, 3 kök Kenevir Bitkisi, 4 adet Sentetik Ecza Maddesi, 3 adet Ecstasy Hap Maddesi, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 50 adet Tabanca Fişeği ve suçtan elde edilen 12.700 TL para ele geçirilerek el konuldu.

BAHÇEYE SERA KURMUŞLAR

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu Mustafa B.ve Muhammed B. isimli şahısların uyuşturucu maddeleri kendilerinin ürettiği tespit edildi. Şahısların bahçeye sera kurdukları ve bu seralarda genetiği değiştirilmiş tohumlarla piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu maddeleri kendilerinin ürettikleri anlaşıldı.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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