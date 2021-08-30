Parktaki cinayetin sebebi ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde, konuşmak için parka çağırılan Anıl Bahri Kocaman'ın (21), arkadaşlık ettiği iddia edilen 18 yaşından küçük kız çocuğunun yakınları tarafından vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürüyor.

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İzmir Fırat Mahallesi’nde ikamet eden Anıl Bahri Kocaman, dün akşam saat 17.00 sıralarında evinin yakınlarına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırıldı.

Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden mermiler sonrası kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden yaya bir şekilde hızla kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“18 YAŞINDNA KÜÇÜK KIZIN YAKINLARI TARAFINDAN VURULMUŞ”

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayın kızın yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

18 yaşından küçük olan bir kız çocuğu ile arkadaşlık ettiği öne sürülen Anıl Bahri Kocaman’ın, durumu öğrenen kızın yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından konuşmak üzere parka çağrıldığı, parka giden Kocaman ve diğer iki kişi arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman’a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında F.Y. ve E.Ş. isimli iki şüphelinin her yerde arandığı bildirildi.