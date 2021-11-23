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Partiler anlaştı, cezaevi izinleri uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin mutabakatıyla Covid-19 iznine gönderilen cezaevi hükümlülerinin izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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Partiler anlaştı, cezaevi izinleri uzatıldı

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde TBMM Başkanlığı'na AKP, MHP, CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin imzasıyla, “Covid-19 iznine gönderilen mahpusların izin tarihlerinin uzatılması” önergesi verildi. Önerge, tüm partilerin mutabakatıyla kabul edildi.

Önergenin gerekçe kısmında, “Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun geçici 9'uncu maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen Covid-19 iznine ilişkin uzatma sayısının 9'dan 12’ye çıkarılması sağlanmaktadır. Böylelikle, salgının devam etmesi halinde Covid-19 izin süresinin en fazla 31/5/2022 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. Bu değişikliğe bağlı olarak maddenin altıncı fıkrasındaki tarih de değişirilmektedir” denildi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Partiler anlaştı, Covid-19 nedeni ile cezaevi izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı” açıklamasında bulundu.

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