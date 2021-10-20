Pavyondan ‘kadın çıkarma’ çatışması

İzmir'de bir pavyonda çalışan A.K. adlı kadını dışarı çıkarmak isteyen kişilerle çalışanlar arasında silahlı çatışma yaşandı. 4 kişi yaralandı, gözaltına alınan 7 kişiden üçü tutuklandı.

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Karabağlar ilçesindeki bir pavyonda 12 Ekim saat 00.15 sıralarında iki arkadaşıyla eğlenen Bilal Tanhan (28), mekanda çalışan A.K. isimli kadını dışarı çıkarmak istedi.

Pavyonun müdürü Mustafa Yaşa (48) ve A.K., bu talebe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal Tanhan, yanındaki arkadaşından aldığı ileri sürülen tabancayla gece kulübünde rastgele ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği Mustafa Yaşa yaralanırken, bu sırada üst katta duran ve silah seslerini duyan işletme sahibi Seyfettin Akgün’ün (44) aşağı inmesiyle çatışma çıktı. Bilal Tanhan, mekanın dışına kaçarken, burada da çatışma devam etti. Çatışmada 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında Bilal Tanhan, Seyfettin Akgün ve Mustafa Yaşa’nın da bulunduğu 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin ardından polis, olayla ilgili, Tanhan, Akgün ve Yaşa’nın da dahil olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün tutuklandı, Yaşar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.