Pendik’te vatandaştan milyon dolarlık itiş

Pendik’te seyir halinde olduğu esnada arızalanan Lamborghini marka otomobili vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pendik'te dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Dakikalarca cadde üzerinde vatandaşların ittirmesiyle ilerleyen milyon liralık lüks araç çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyerek gözden kayboldu.

“O HALDE GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK”

Olay esnasında orada bulunan vatandaşlardan Sezgin Aydın, “Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o halini gören herkes şaştı, kaldı” dedi.

“ŞAKA SANDIM”

İlginç olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise, “İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti. Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu” diye konuştu. (İHA)