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‘Pes’ dedirten hırsızlık! Çaldıklarını taşımak için bir de otomobil çaldı

Mersin'de 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen G.E. yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan şüphelinin, eşyaları taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen G.E. gözaltına alındı, çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelinin, hırsızlık mallarını taşımak için bir de otomobil çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA

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