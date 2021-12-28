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Pikap evin bahçe duvarına girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan pikap evin bahçe duvarına çarptı, 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:36 - 28 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik’e doğru giden H.A. (38) idaresindeki pikap, aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak bir evin bahçesinin duvarına çarptı. Kazada sürücü H.A., yolcular S.C. (24), Z.E. (24), G.K. (24) ve Z.A. (20) araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları cipten çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi ve İznik Devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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