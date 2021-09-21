Pınar Kaynak cinayetinde sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Trabzon'da, 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetiyle ilgili açılan, 2'si tutuklu 4 sanıklı davanın, ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklardan katil zanlısı Mustafa G. (35) ve cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati P. (39), suçlamaları kabul etmedi.

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Olay, 15 Ağustos 2017’de, Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu.

İhbarla olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak’a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede öldürülen Kaynak’ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.’yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

TAHLİYE KARARI

Haklarında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca rapor hazırlandı.

Raporda; Pınar Kaynak’ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının da itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

JANDARMA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurup, yeniden çalışma başlattı.

Sürdürülen soruşturmada Pınar’ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa G.’de DNA eşleşmesi tespit edildi. Takibe alınan ve katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa G. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati P., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusunda cinayet iddiasını reddedip, aralarında öne sürdüğü ilişkiyi itiraf eden Mustafa G. ve diğer şüpheli Necati P., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ZANLILARI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cinayetle ilgili 2’si tutuklu 4 sanık hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve ‘tecavüz’ iddiasıyla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davaya ilişkin ilk duruşmaya, katil zanlısı Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati P., kent dışında tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Pınar Kaynak’ın aile fertlerinin de yer aldığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

“KOLU VE YÜZÜ YARALI HALDEYDİ”

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Mustafa G., suçsuz olduğunu söyleyerek “Maktulu yakından tanımıyorum, sadece arkadaşlarımın yanında görünce selamlaşıyorduk. Olay akşamı mahalleden tanıdığım Necati ile buluştuk. Kendisiyle Çukurçayır Mahallesi’ne gitmek için yola çıktık. Yolda karşılaştığımız ve köprüde oturan kızı görünce, yanına yaklaştık. Kolu ve yüzü yaralı haldeydi. Aracımıza aldığımız kadınla olay mahalline gittik. Bize ‘alkol var mı?’ diye sordu. Esrar vardı hep birlikte esrar içtik. Saat 23.00’da eşinin aramasıyla bizi orada bırakan Necati, aracıyla ayrılıp, evine gitti. Maktulle ilişkiye girdik. Bir süre orada oturduk. ‘Gidelim’ dememe rağmen benimle gelmedi. Oradan ayrılıp, yürüyerek eve gittim. Sonrasını bilmiyorum” dedi.

“TECAVÜZ VE CİNAYET İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM”

Mahkeme başkanının maktule ait adli tıp raporunda zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Mustafa G., “Tecavüz iddiasını kabul etmiyorum. Öyle bir şey olsa çevredeki evlerden duyan, gören olurdu. Sonrasında neler yaşandığı bilmiyorum. Cinayette bir dahiim yok. Ertesi gün kalktığımda sabah polisleri, olay yerine giderken gördüm. Cinayet iddiasını kabul etmiyorum” diye konuştu.

“ONLARI BIRAKIP ARAÇLA BÖLGEDEN AYRILDIM”

Cinayete yardım ettiği öne sürülen ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Necati P. de, “Eşim arayınca, onları bırakıp, araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken, motosikletli bazı şahısların, olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum. Telefonla Mustafa’yı aradım. ‘Akşamki kadın öldürülmüş’ dedim. O da ‘cinayeti kim işlediğini bilmediğini, en son kadını bırakıp, bölgeden ayrıldığını’ söyledi” diye konuştu.

Tanık ve avukatları dinleyen mahkemeye heyeti, sanıklar Mustafa G. ve Necati P.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Kasım’a erteledi. DHA