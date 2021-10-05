Pipetin içinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pipet içinde uyuşturucu madde ve sikke ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli takipli çalışma sonucunda R.H., A.K. ve M.S.’nin kaldığı eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada pipet içine özel yapılmış 23 fişek halinde satışa hazır 10.20 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu paketlemek için kesilmiş folyo, 1 adet tabanca ile şarjörü ve 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler R.H. ve M.S. yakalanırken, A.K.’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor. (İHA)