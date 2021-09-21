Pir Sultan Abdal Kültür Derneği: Cemevlerinin kapılarını öğrenciler için açıyoruz

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, barınma sorunu yaşayan öğrenciler için cemevleri kapılarının açılacağını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, "Dili, dini ırkı ne olursa olsun iyiler iyidir diyerek dayanışma adına Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri olarak ülke genelindeki tüm Cemevlerimizin kapılarını ön koşulsuz, şartsız ve ücretsiz tüm öğrencilerimize açıyoruz” denildi.

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, üniversiteyi kazanıp yüksek ücretler ve kapasite yetersizliği nedeniyle özellikle büyük kentlerde kalacak yer bulamayan öğrenciler için önemli bir adım attı. Dernekten yapılan açıklamada, ülke genelindeki tüm cemevlerinin öğrencilere açıldığı duyuruldu.

“ÖN KOŞULSUZ, ŞARTSIZ, ÜCRETSİZ…”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Biz Aleviler dünden bugüne toplumun bilim ve sanatın öncülüğünde ilerleyebileceğine inanan bir halk olduk. Bu uğurda çeşitli bedeller ödeme pahasına da olsa vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.

* Bugün de Hünkar'ın ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ sözü, yolumuzun pusulası olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda Üniversite öğrencilerimizin, özellikle büyük kentlerde yurt ya da ev kiralama konusunda zorluk çektiklerini görmekteyiz.

* Bu yüzden dili, dini ırkı ne olursa olsun iyiler iyidir diyerek dayanışma adına Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri olarak ülke genelindeki tüm Cemevlerimizin kapılarını ön koşulsuz, şartsız ve ücretsiz tüm öğrencilerimize açıyoruz.

Barınma sorunu çeken öğrenciler, ülkenin birçok şehrinde geceyi dışarıda geçirme eylemleri başlatmıştı.