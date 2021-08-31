Haberler - Günün İçinden

PKK’dan kaçan 5 örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
PKK’dan kaçan 5 örgüt üyesi teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt üyelerinin son olarak Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 141’e yükseldiği belirtildi. DHA

İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hâlâ patinaj çekiyor İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hâlâ patinaj çekiyor
Bartın Emniyet İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı Irak PKK Rize Süleyman Soylu Suriye Terör