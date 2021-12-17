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PKK’nın hacker gruplarına yönelik operasyonda 7 tutuklama

Ankara'da, PKK/KCK terör örgütü içersinde faaliyet gösteren hacker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

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PKK’nın hacker gruplarına yönelik operasyonda 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten iki hacker grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 27’si gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı’na ifade veren zanlılardan 9’u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7’si tutuklanırken; 11’i serbest bırakıldı. 15 şüphelinin ise araması devam ediyor. DHA

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