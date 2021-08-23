Haberler - Günün İçinden

PKK’ya ait taarruz tipi el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalında, jandarma ve komando birliklerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait taarruz tipi el bombaları, Bixi mühimmatı ve kablo ele geçirildi.

Yayınlanma: Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
PKK’ya ait taarruz tipi el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile Başkale Komando Birliği ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 3 taarruz tipi el bombası, 1 malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu ,628 adet 7.62 Bixi mühimmatı, 1 adet 100’lük Bixi mayonu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. DHA

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Milli Savunma Bakanlığı operasyon PKK saldırı Terör terör örgütü terörist Van