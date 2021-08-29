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PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen M.A. ve H.T.’yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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