Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Gayrettepe'de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı.

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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Gayrettepe'de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtan inen sürücü A.B.’nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

TORBACININ RAYLI ZULA SİSTEMİ

Aracın içerisinde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kabloları çekti. Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı.

Kabloların temas etmesiyle radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı. Zulanın içerisine bakan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi.

TORBACI TUTUKLANDI

Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.'yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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