Polis kavgayı durdurmak için havaya ateş açtı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kız meselesi yüzünden 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı durdurmak isteyen trafik polisi, tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Devlet Bahçeli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. ile H.A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.A. (33) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

O sırada olayı gören bir trafik polisi, kavgayı ayırmak için tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.A. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki kişinin de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtildi.

Olayın şüphelisi Ç.K, emniyetteki işlemlerinin ardından denetimli olarak serbest bırakıldı. (İHA)