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Polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili tutuklandı

İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan,  2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt’te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.’nin İstanbul’a geldiğini tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy’de sahte kimlikle yakalandı.

Terörist F.Ş.E.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra ‘hırsızlık’ suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.E., buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA

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