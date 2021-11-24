Polis memurunu şehit eden hükümlü 11 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'da polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden ve hakkında 73 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 yaşındaki Mehmet Emin Tanrıverdi, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Tanrıverdi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Diyarbakır’da 28 Ağustos 2010da Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayıyla ilgili 2 polis memuru, sağlık raporlarını almak için 7 müştekiyi minibüsle hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi tarafından araca tabanca ile ateş açıldı. Olayda polis Memuru Özkan Yiğen şehit oldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Tanrıverdi’nin bulunabileceği adreslere tek tek operasyon yaptı. Ekipler, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettiren Mehmet Emin Tanrıverdiyi belirlenen adresinde yakaladı.

Polis Memuru Yiğen’i şehit eden ve diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürme suçlarından hakkında gıyaben yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. DHA

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