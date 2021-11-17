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Polis sirke fabrikası diye gitti, sahte şarap ele geçirdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polisin bir sirke üretim fabrikasına yaptığı baskında 76 ton 800 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Polis sirke fabrikası diye gitti, sahte şarap ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde bir sirke fabrikasında şarap dolu bidonların indirildiğini belirledi.

Fabrikaya baskın yapan polis, tanklar içerisinde satışa hazır 76 ton 800 litre sahte şarap ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Sirke fabrikası mühürlenirken, gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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