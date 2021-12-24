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Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta 520 kilogram etil alkol ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yılbaşı öncesi yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde denetim gerçekleşti.

Gerçekleşen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, kolilere koyulan 104 bidonda toplam 520 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri, araçta bulunan 3 kişi hakkında işlem başlattı. (İHA)

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