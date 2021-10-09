Haberler - Günün İçinden

Polisin durdurduğu kamyonette 1.2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 1 ton 260 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polisin durdurduğu kamyonette 1.2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin ilçesinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Polis ekipleri, A.A.’nın kullandığı kamyonette yaptığı aramada 126 koli içerisinde 1 ton 260 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak tütün emniyete götürülürken, gözaltına alınan A.A.’nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA

Babası ameliyata günler kala hayatını kaybetti; aynı kaderi paylaşan oğlu yaşama tutundu İlginizi Çekebilir Babası ameliyata günler kala hayatını kaybetti; aynı kaderi paylaşan oğlu yaşama tutundu
ameliyat baba Emniyet istanbul Kırıkkale Polis