Polisin iğneyle kuyu kazarak çözdüğü çifte cinayetle ilgili görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’da Nuri Yıldız’ın başından vurularak, karısı Esra Yıldız’ın boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Polisin iğneyle kuyu kazar gibi çalışarak çözdüğü cinayetle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Esra Yıldız’ı öldürmek için binaya girişi, Nuri Yıldız’ı öldürdükleri silahı atma anları yer alıyor.

Habip ATAM

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İstanbul'da 11 Ekim'de yaşanan olayda, Esra Yıldız evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Polis ilk etapta Yıldız'ın kocasını şüpheli olarak değerlendirmişti. Ancak güvenlik kameraları incelenince, Nuri Yıldız'ın olay günü eşinden ayrı olarak Beyoğlu'ndaki otelden ayrıldığı anlaşılmıştı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmaları yoğunlaştırdı.

Araştırmalarda 50 kilometrelik bir hatta güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri didik didik inceleyen polis, Nurettin Yıldız'ın aracının cipi ile Beyoğlu'daki otelinden ayrıldıktan sonra cipiyle Bahçelievler'e gittiğini belirledi. Burada başka bir araçtan inen 2 kişinin araca bindiği belirlendi.

CESEDE ULAŞILDI

Çalışmalarda Nuri Yıldız'ın araca binen 2 kişi tarafından öldürülmüş olabilceliği belirlendi. Kamera incelemesinde Yıldız'ın cipinin Beylikdüzü'nde boş bir alanda görüntüsüne ulaşıldı. Cipin arka camından bir cisim atıldığı belirlendi. Bunun üzerine bu bölgede kadavra köpekleri ile arama yapıldı. Gece yapılan çalışmada Nuri Yıldız'ın cesedine ulaşıldı. Şüphelilerin araçtan attıkları cismin ise cinayette kullanılan silah olduğu belirlendi.

ESRA YILDIZ'I ÖLDÜRÜP CİPİ ATEŞE VERDİLER

Araştırmada, Bahçelievler'de Nuri Yıldız'ı öldüren 2 kişinin Esra Yıldız'ı da öldüren kişiler olduğu değerlendirmesi yapıldı. Nuri Yıldız'ın cesedini Beylikdüzü'ne atan şüphelilerin buradan Avcılar'a yöneldiği ve Esra Yıldız'ı öldürdükleri belirlendi. İkinci cinayet sonrasında Nuri Yıldız'ın cipini Esenyurt'ta ateşe veren şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarla tespit etti.

YEĞENLERİ ÇIKTI

Araştırmalarda Bahçelievler'de Nuri Yıldız'ın cipine binenlerin ağabeyinin oğulları Ferhat ve Mühyettin Y. olduğu belirlendi. Şüphelileri getiren aracı kullanan kişinin ise diğer bir yeğeni Aleyna Y. olduğu tespit edildi. Araştırmaların ardından Nuri Yıldız'ın ağabeyi, ağabeyinin eşi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

ÜÇ YEĞENİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nuri Yıldız’ın yeğenleri olan Ferhat, Mühyettin ve Aleyna Y.' tutuklanırken, Nuri Y.'nin ağabeyi Fahri Y. ağabeyinin eşi Zübeyde Ş. yeğenleri Songül ve Berfin Y. hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polisin cinayeti çözmesinde önemli bir etken olan güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, Nurettin Yıldız'ın Bahçelievler'de aracıyla beklemesi, yeğenlerinin binaya girişi, silahın araçtan atılması yer alıyor.

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