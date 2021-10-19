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Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Adıyaman'da içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlendi.

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Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesinde meydana geldi. Polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler ‘dur’ ihtarına uymadı.

Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu. Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10’unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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