Projektörle yasadışı av yapan 3 kişiye 12 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde projektörle yasadışı olarak avlanan 3 kişiye 12 bin lira idari para cezası kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 3 şahsın, yasak olmasına rağmen projektörle avlandığını tespit etti. Ekipler, 3 şahsa 12 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak avda kullanılan 2 adet el projektörü ve 1 adet pompalı tüfek de, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi. İHA