Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Çorum'da 4 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Asenat'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentte, 30 Kasımda etkili olan rüzgar nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda bulunan Asenat Uzanın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesine ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük kızın tedavisi hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.

Öte yandan Asenatın bir süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde küçük kızın, oyun oynadığı ve evinin önünde salıncağa binerek, etrafına gülücükler saçtığı anlar yer alıyor.

DHA

İlginizi Çekebilir Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu