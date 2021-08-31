Sabiha Gökçen bağlantı yolundaki tünelde zincirleme kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy Pendik bağlantı yolunda bulunan tünelde meydana geldi. İki TIR, bir taksi ve otomobilin karıştığı kazada takside bulunan 2 kişi yaralandı. Takside sıkışan 2 yaralı diğer sürücüler tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken taksi kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, “Tünele girdim. Bir TIR bana vurdu. Kaza o şekilde gerçekleşti. Ağır yaralı yoktu. Takside müşteri vardı” dedi. DHA