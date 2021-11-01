Sabri Küçükdağ’ı, komşusu alacak tartışmasında öldürmüş

Sivas'ta kayıp olarak aranırken, bir evde başından vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki Sabri Küçükdağ'ı alacağını istediği komşusu Yalçın T.'nin tüfekle öldürdüğü belirlendi. Suçunu itiraf eden Yalçın T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam Kangal ilçesinde Bektaşköy köyünde meydana geldi. Muhtar Evren Yılmaz (35), köyde yaşayan Sabri Küçükdağ’dan haber alınamadığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. Köyde arama çalışması başlatan ekipler, Küçükdağ’ın en son aralarında alacak meselesi bulunan Yalçın T. ile görüldüğünü tespit etti.

Küçükdağ’ın Yalçın T.’nin ağabeyi S.T.’nin kullanmadığı köy evinde olabileceği bilgisini alan jandarma arama yaptı. Küçükdağ, evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayın ardından il merkezinde olduğu belirlenen Yalçın T.’yi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Yalçın T., jandarmadaki ilk ifadesinde Sabri Küçükdağ’ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Yalçın T., 2018 yılında Sabri Küçükdağ’dan yaklaşık 17 bin TL değerinde büyükbaş hayvan aldığını ve borcunun 10 bin TL’sini ödediğini, geriye kalan kısmını ödeyemediğini söyledi.

Sabri Küçükdağ ile kalan borç için anlaşmak üzere buluştuğunu, konuşma sırasında kendisine hakaret etmesi nedeniyle evde bulunan av tüfeğiyle onu başından vurarak öldürdüğünü söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalçın T., adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sabri Küçükdağ’ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Küçükdağ, Bektaşköy köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. DHA

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