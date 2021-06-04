SADAT için araştırma önergesi verildi

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, kamuoyunun hakkında yeteri bilgiye sahip olmadığı, 2012 yılında kurulan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT)’ın ne tür faaliyetlerde bulunduğunun araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

ALTERNATİF ORDU İDDİASI

Önergede, SADAT’ın misyon olarak kendini, İslam ülkelerine askeri anlamda stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet veren bir yapı olarak tanıttığı hatırlatılarak, “Suriye ve Libya başta olmak üzere iç çatışma yaşanan ülkelerde çeşitli faaliyetler yürüterek BMGK kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu iddiaları mevcuttur. Bu iddialar kamuoyunda, sivillere yönelik askeri eğitim vererek alternatif ordu oluşturmak, paralı asker sağlamak ve yasadışı silah sevkiyatında bulunmak şeklinde yer almaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

“TÜRKİYE’Yİ ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR”

Kamuoyunda yer alan iddiaların; uluslararası hukuka aykırı ve Türkiye’nin de itibarını sarsacak nitelikte olduğu belirtilen önergede, “SADAT A.Ş.'ye ait iddiaların özellikle TSK'nın görev yaptığı ülkelerde geçiyor olması, TSK'nın ve ülkemizin itibarına halel getirecek riskler barındırmaktadır. Söz konusu iddialar, TSK'nın görev yaptığı bölgelerdeki meşruiyetini de sorgulanır hale getirme tehlikesine sahiptir. Bu sorun, sadece askeri ve güvenlik alanında kalmayarak ülkemizin dış ilişkilerine de yansımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“SADAT’IN KURUCUSU KRİTİK ZİRVEYE KATILDI”

SADAT'ın kurucusunun 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu ve Afrin harekâtı öncesinde yapılan Güvenlik Zirvesi’ne katıldığı anımsatılan önergede, “SADAT A.Ş.'nin özelde uluslararası askeri faaliyetlerinin genel olarak da çeşitli ülkelerde militanlara savaş dersi verip vermediğinin, yabancı devletlerin yardım edip etmediğinin, askeri eğitim ve danışmanlık konularında sivillere eğitim verip vermediğinin ve en önemlisi yasadışı silah sevkiyatında bulunup bulunmadığının araştırılması elzemdir” denildi.