Sahilde el bombası bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde sahilde şişe toplayan bir kişi el bombası buldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı el bombasını fünye ile patlatarak etkisiz hâle getirdi.

Halil ATAŞ

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Göllüce Mahallesi sahiline şişe toplamak için gelen bir kişi çalıların arasında el bombası buldu. Olay yerine çağrılan jandarma timleri 300 metre alanı güvenlik çemberine aldı.

Taarruz tipi olduğu ve paslandığı belirlenen el bombası, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hâle getirildi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.