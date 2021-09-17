Musa Orhan davasında ilginç olay!’ Sahte avukat mahkeme kapısında yakalandı

Batman Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına cübbeyle giren ve hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapılan A.B., polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına avukat cübbesiyle giren A.B., hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapan polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Yapılan kontrolde şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi’nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.B.’nin yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyuldu. (İHA-DHA)