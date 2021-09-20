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Sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı

Kayseri'de, 15 adet sahte 100 doları döviz bürosunda bozdurmak isteyen Irak uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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Sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Irak uyruklu bir kişinin piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Irak uyruklu şüpheli, döviz bürosunda sahte dolarları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü. DHA

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