Sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen çifti ölüm ayırdı
Balıkesir Erdek'te Aysun V. (47) ile Ahmet V. (48) çifti, iddiaya göre içtikleri sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Aysun V. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Ahmet V.'nin tedavisi sürüyor.
Olay, Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesinde 25 Kasım Perşembe günü meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Aysun ve Ahmet V. çifti, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Ahmet V.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftten Aysun V. dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Ahmet V.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, çiftin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.
2 kız çocuğu annesi Aysun V.’nin dün hayatını kaybettiği olay sonrası Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Savcılıkça zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilen Aysun V.’nin cenazesi, kesin ölüm raporu için Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. DHA