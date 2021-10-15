Sahte ‘mehdi’ye hakarete para cezası

ABD’de kurduğu sözde dergahta kendisini ‘mehdi’ ve ‘resul’ ilan eden sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu’na itibar edilmemesi noktasında sosyal medyadan vatandaşları ikaz eden Veysel Sağlam, hakaret ettiği iddiasıyla Tire 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'de kurduğu sözde dergahta yazmış olduğu kitap ve yazılarında kendisini işaret ederek ‘mürşit', ‘resul', ‘mehdi' ve ‘devrin imamı' kavramlarını çokça kullanan sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu hakkında sosyal medya hesabından, “Münafık”, “Allah'ın şebeği”, “Karaktersiz”, “Sapık”, “Şarlatan”, “Soytarı”, “Mahluk” şeklinde sözler söylediği ileri sürülen Sağlam'ın paylaşımlarını Tire 2. Asliye Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında mahkumiyet gerekçesi saydı.

19 Kasım 2019 tarihinde ölen İskender Evrenosoğlu'nun çocukları Oktay Evrenosoğlu ile Yeşim Evrenosoğlu'nun müşteki olarak dahil edildikleri dosyada, mahkeme Evrenosoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Sağlam'ı bin 740 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“İNSANLARI KANDIRIYORKARDI”

“İzmir'de özellikle kış aylarında salonlar tutup otobüsle getirdikleri kişiler ile geldikleri ilçelerdeki mevcut insanları kandırmaya yönelik sohbet programları yapıyorlardı” iddiasında bulunan Sağlam, “Yaklaşık 6 sene önce Tire'de düzenledikleri bir programa beni de davet ettiler ve merak ettiğim için gittim. Programda İskender Erol Evrenosoğlu'nun ismi geçmiyor onu ‘Asrın imamı' olarak zikrediyorlardı. Daha sonra birkaç programlarına katıldım ve orada eleştirilerde bulundum. Süreç bundan sonra başladı ve ben de vatandaşlık görevim gereği ve dinimin emrine binaen bu oluşumun arkasından gidenleri uyarmak adına sosyal medya hesabımdan İskender Erol Evrenosoğlu kimdir, geçmişi nedir, neler söylemiştir hususunda bir paylaşım yaptım. Canlı yayında ‘münafık' dediğim için ABD'de yaşayan Evrenosoğlu ölümünden önce avukatı aracılığı ile bana dava açtı” dedi.

“KARARA İTİRAZ EDECEĞİM”

Sağlam konuşmasının devamında, “Bir videoda müridinin sorusuna Allah ile konuşmuş gibi cevap veren Evrenosoğlu, ‘oğlum duan kabul oldu' diyor. Böyle birisi İslam adına çıkıyor ve ‘mehdiyim' diyerek birçok insanı arkasından sürüklüyor. 15 Temmuz'da atlattığımız FETÖ lanetinden de gördüğümüz gibi insanlarımızın bu şekilde harcanmasını istemediğim için bu tür kişilerle mücadele etmeye kendimi adadım. Mahkeme kararına itiraz edeceğim ve sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.