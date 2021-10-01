Sahte paralarla esnafı dolandıracaklardı, polisin şüphesi yakalattı

İstanbul’da esnafı dolandırmak için bastıkları sahte para, polisin şüphesine takıldı. Sokakta park halindeki bir araçtan aldığı valizi sürükleyen şüpheliyi durduran ekipler, kadın kıyafetleri arasında yüklü miktarda sahte para ele geçirdi.

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Olay, Ataşehir, İçerenköy'de meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında sokakları denetleyen ekipler bir araç içerisindeki 2 kişinin hareketlerini şüpheli buldu. Bir süre takip edilen şüphelilerden biri bir otomobile bindi. Diğeri ise bagajdaki bir valizi alarak sürüklemeye başladı.

KADIN KIYAFETLERİ ARASINDA SAHTE PARA

Sivil ekip izledikleri şüphelileri durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Daha sonra şüphelilerden birinin indirdiği valiz açılarak arandı. Valizde kadın kıyafetleri arasında yüklü miktarda para olduğunu gören ekipler paraların kimin olduğunu sordu. Şüpheli çelişkili bilgi verince polislerden biri banknotlardan şüphelendi. Banknotlardan birini eline alan polis memuru sahte olduğunu fark etti.

375 BİN LİRA

Polis merkezine götürülen şüphelilerin valizinde 50'şer liralık banknotlar halinde 375 bin lira değerinde sahte para olduğu belirlendi. Sahte paralarla esnafı dolandırmayı planladığı öne sürülen şüpheliler emniyette sorgulanan A.K. ve E.Y. işlemlerin ardından “Parada sahtecilik” suçundan adliyeye gönderildi.