Sahte polis kimliği kullanan gaspçılar yakalandı

İstanbul'da sahte polis kimliği kullanarak İran uyruklu kişileri gasp eden şüpheliler yakayı ele verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanan olayda; iki araçla gelen şüpheliler, İran uyruklu kişilerin içinde olduğu otomobilin önünü kesti. Sahte polis kimliği ve tabancayı gösteren kişiler, İranlıları araçlarından indirerek, otomobil içindeki üç cep telefonu, pasaport, ve bir miktar para ile eşyayı alıp kayıplara karıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını tespit etti. Plaka tespitinin ardından gaspçıların kimliklerinin Orhan D. ve Uğur D., olduğu belirlendi. Asayiş ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gaspçılar kıskıvrak yakalanırken, aramalarda sahte polis kimliği, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.