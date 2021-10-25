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Sahte savcıya inandı, hayatının şokunu yaşadı

Samsun'da kendisini 'cumhuriyet başsavcısı' olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen vatandaş, 138 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.

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Sahte savcıya inandı, hayatının şokunu yaşadı

Olay, Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’yi telefonla arayan kimliği belirsiz şahıs, kendisini ‘cumhuriyet başsavcısı’ olarak tanıttı.

Dolandırıcıya inanan M.Ç., verdiği hesap numarasına 138 bin lira para aktardı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.Ç., jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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