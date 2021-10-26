Sakız Adası yakınlarında bot battı: 4 ölü

Ege'deki Sakız Adası yakınlarında bu sabah saatlerinde batan göçmen botunda 4 göçmenin yaşamını yitirdiği, 22 göçmenin ise kurtarıldığı belirtildi. Kaybolan bir göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Yaşar ANTER

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İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısında bulunan Sakız Adası'na geçmek için 9 metrelik lastik bota binerek umuda yolculuğa çıkan 27 göçmenin bulunduğu lastik bot aşırı fırtına nedeni ile su alıp alabora olduktan sonra battı. Bölgedeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine Yunanistan sahil güvenlik ve arama kurtarma botları ile helikopterler gönderildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 14 erkek ve 7 kadın olmak üzere 22 göçmen kurtarılırken, biri kadın, birisi çocuk 4 göçmenin cesetleri sudan çıkarıldı.

YUNANİSTANLI BAKAN: GÖÇMENLERİN KAÇAKÇILIK ŞEBEKELERİ TARAFINDAN SÖMÜRÜLMESİNİN SONUCU

4 göçmenin cenazeleri Sakız Adası Hastanesi morguna kaldırılırken kaybolan bir göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis Yaptığı açıklamada “Ege'de göçmenlerin kaçakçılık şebekeleri tarafından sömürülmesinin sonucudur bu olay” dedi. Botun Çeşme Boğazı'nın geçtikten sonra Sakız Adası yaklaşık 1 mil mesafede battığı kaybolan bir göçmen için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.