Samandağ sahilinde ‘su sümbülleri’ krizi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan ve Türkiye de dahil Avrupa'nın en uzun kıyı şeritleri arasında yer alan Samandağ sahilinde sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor.

Sozcu.com.tr

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Samandağ sahilini yağan yağmur sonucu Asi Nehri’nden sahile sürüklenen su sümbülleri yüzünden bir çok noktada adım atacak yer kalmadı. Sahilde oturmak için gelen vatandaşlar su sümbülleri üzerinden oturmak zorunda kaldı.

Ailesi ile sahilde su sümbülleri arasında oturmak zorunda kalan Hakan Yüzmeli, “Biz buraya geldiğimiz zaman su sümbülleri ile karşılaştık, oturacak yerimiz yoktu biz de üzerinde oturmak zorunda kaldık.

Su Sümbülleri Asi nehrinden geldi son yağan yağmurlar ile birlikte su sümbülleri de tuzlu suda yaşayamadığı için denizde sahile attı. Bu yüzden oturacak yerimiz kalmadı bunların temizlenmesi gerekiyor” dedi. (İHA)