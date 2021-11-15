Samsun’da otomobil takla attı: 1 bekçi hayatını kaybetti, 1 bekçi yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazadan sonra takla atarak ters dönen otomobilde bulunan bekçi Kurtuluş Çekici (29) hayatını kaybetti, meslektaşı Seyit Ahmet Sarıoğlu (25) ise yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Seyit Ahmet Sarıoğlu yönetimindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Ardından şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönde Ordu istikametine seyir halinde olan Çiğdem Y. (32) yönetimindeki 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada bekçilerin bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü.

Yaralanan 2 bekçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen bekçi Kurtuluş Çekici, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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