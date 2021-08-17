Sancar Maruflu (İzmir Baba) son yolculuğuna uğurlandı

“İzmir Baba” olarak tanınan İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Gazeteci-Yazar Sancar Maruflu, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halkla ilişkiler sektörünün Türkiye'deki önemli isimlerinden, kamuoyunda “İzmir Baba” olarak tanınan, İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Gazeteci – Yazar Sancar Maruflu son yolculuğuna uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Maruflu’nun Bostanlı Beşikçioğlu Camii’ndeki cenaze törenine başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere milletvekilleri, siyaset, basın ve iş dünyasının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sanatçılar ve her kesimden İzmirli katıldı.

Maruflu’nun naaşı, cenaze namazının ardından Bornova Işıkkent Mezarlığı’na defnedildi.

İlginizi Çekebilir İzmir'de orman yangını