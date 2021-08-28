Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in babası coronadan hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası emekli imam Mehmet Erin (79), corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan Vali Abdullah Erin’in babası emekli imam Mehmet Erin, bir süre önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Tedavisi süren Erin, öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vefatı ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Mehmet Erin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin’e gönderildi. DHA