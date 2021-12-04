Şanlıurfa’da feci kaza! Anne ve 3 çocuğu öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sebze yüklü kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki anne ve 3 çocuğu öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Suruç-Birecik karayolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile Müslüm Kızıl yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın devrildiği kazada, kamyonetteki soğan ve patates etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sıkışan 50 yaşındaki Meryem Korkmaz ile çocukları 12 yaşındaki Necdet, 17 yaşındaki Hakkı ve 15 yaşındaki Salih Korkmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aynı araçtan yaralı çıkarılan Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri de sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga götürüldü.

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