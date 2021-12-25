Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Cuma B. yönetimindeki 27 P 2676 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Hasan, Yonca, Hatice ve Hüseyin B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla tedavi edilmek üzere Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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