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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirdi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, yapılan baskında bulunamayan şüpheli  O.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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