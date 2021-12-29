Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Adana'da bir eve yapılan baskında şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki bir evde Halil A. ve Zeynep K.'nin uyuşturucu sattığı iddiası üzerine harekete geçti. Polis, evde yaptığı aramada şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içinde 12,28 gram esrar, 4,38 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, uyuşturucudan haberleri olmadığını söyledi. Zanlılar, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Otomobildeki hoparlörlerden uyuşturucu çıktı